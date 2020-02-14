قدم: الزمالك المصري بطلا لكأس السوبر الإفريقي

إسطنبول / الخليج 365

أحرز فريق الزمالك المصري كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، نتيجة المباراة بتسجيله أسرع هدف في تاريخ السوبر الإفريقي، بعدما هز شباك الترجي التونسي في الدقيقة الثانية من المباراة.

النتيجة بقيت على حالها حتى الدقيقة 54 حين سجل لاعب الترجي حمدو الهوني هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء.

لكن سرعان ما عاد الزمالك للتقدم في الدقيقة 58 بهدف سجله لاعبه المغربي أشرف بنشرقي.

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وأضاف بنشرقي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90 مستغلا تقدم لاعبي الترجي لمعادلة النتيجة.

وبهذا التتويج أضاف الزمالك اللقب الرابع له؛ حيث سبق أن توج بلقب البطولة ذاتها 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003.

فيما سبق للترجي أن حقق لقب تلك الكأس مرة واحدة عام 1995.

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