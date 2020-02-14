"الإغاثة الإنسانية" التركية تفتتح 3 مساجد بالسودان

الخرطوم / الخليج 365

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الجمعة، 3 مساجد بالسودان، وتستعد لافتتاح مسجدين آخرين في دارفور غربي البلاد، نهاية الشهر الجاري.

جرت مراسم الافتتاح بحضور السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، ومنسق (IHH) بشرق إفريقيا، فاروق إركيليس، وفق مراسل الخليج 365.

إذ افتتحت "IHH" مسجدين في مدينة أم درمان غربي الخرطوم هما مسجد الشهيدين حاج أيوب أليخلفا وعمر هالسمدير، ومسجد عزت ابن قاسم، إضافة إلى مسجد عثمان، بولاية شمال كردفان وسط البلاد.

وسبق أن افتتحت (IHH) العام الماضي 5 مساجد في السودان؛ 3 بولاية جنوب كردفان (جنوب)، و2 في إقليم دارفور (غرب).



وقال السفير التركي بالسودان، عرفان نذير أوغلو، في تصريحات إعلامية، إن بلاده تعمل على مساعدة المجتمع المدني بالسودان.

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وأوضح أن المنظمات التركية تعمل على دعم مجالات مختلفة بالسودان.

من جهته، قال الملحق الديني بالسفارة التركية، مصطفى دادش: "سعيدون وفرحون جدا بسبب تواجدنا في افتتاح المساجد".

وأوضح أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) قامت بأعمال كبيرة في كافة أنحاء السودان، وليس العاصمة الخرطوم فقط.

وأضاف: "نحن متواجدون مع إخواننا السودانيين، ونحاول بذل قصارى جهدنا، ونتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وصف المسلمين بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002؛ حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.