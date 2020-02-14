العراق والكويت يبحثان تصفير الخلافات بينهما

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح الجمعة تصفير الخلافات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في ألمانيا، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن الوزيرين "بحثا الارتقاء بالتعاون الثنائي ولاسيما في الجانب الأمني، وأهمية تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في العراق، وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي".

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا أيضا "العمل على تصفير كافة النقاط الخلافية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين".

ونقل البيان عن الوزير العراقي تأكيده على "اهتمام بغداد بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين".

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كان العراق في عهد صدام حسين غزا الكويت عام 1990 قبل أن ينسحب بعد أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة؛ وهو ما أدى لانقطاع العلاقات بين البلدين.

واستأنفت العلاقات بين الدولتين عقب اسقاط نظام صدام 2003، إلا أن ملفات لا تزال عالقة بينهما وخاصة ملف الأسرى المفقودين الذين أعدموا في الغالب بُعيد الغزو.

وتقول السلطات العراقية إنها سلمت الكويت رفاة 300 من الأسرى المعدومين حتى الآن.

وبينما تقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان دخول الجيش العراقي الكويت، يبلغ 320 مفقودا، يقول العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لايزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

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