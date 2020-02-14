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حمدالله يسجل هاتريك ويقود النصر لحسم مواجهة الشباب

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حول النصر تأخره أمام الشباب 1-2 لفوز في آخر الدقائق بنتيجة 4-2 في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وتقدم النصر أولاً عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 14 قبل أن يدرك الشباب التعادل عن طريق دانيلو أسبيريا في الدقيقة 36 من تسديدة قوية مرت من تحت يد حارس النصر.

وفي الشوط الثاني تقدم الشباب في الدقيقة 59 عن طريق كريستيان جوانكا الذي استقبل عرضية بقدمه من الوضع الطائر.

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ورد النصر بهدفين متتالين بتوقيع حمدالله، الأول في الدقيقة 82 من متابعة كرة ارتدت من الحارس، قبل أن يسجل ثالث أهدافه وأهداف النصر في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وفي آخر ثواني اللقاء سجل النصر رابع الأهداف عن طريق خالد الغنام، وذلك بعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو التي أظهرت عدم وجود اللاعب في موقع التسلل في الدقيقة 4+90

وشهدت المباراة طرد لاعب الشباب ماكيتي ديوب في الدقيقة 90 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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