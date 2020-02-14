حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم الجمعة إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب “انتهاكات خطيرة” للقواعد المالية للاتحاد.

وأضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.