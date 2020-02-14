مصر تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي.
وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة قد تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما".
ولم تتوفر معلومات عن جنسية المصاب. ومصر أول بلد في أفريقيا يسجل حالة إصابة بالفيروس.
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