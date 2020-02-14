إسقاط مروحية للجيش السوري في ريف حلب الغربي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أسقطت فصائل المعارضة السورية المسلحة طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي اليوم الجمعة . وقال القائد العسكري في الجيش السوري الحر المعارض العميد فاتح حسون " أسقطت فصائل المعارضة طائرة مروحية (ام 24 بين قريتي قبتان الجبل وعنجارة قرب بلدة دارة عزة ،حوالي 20 كم غرب مدينة حلب ، وقتل طاقم الطائرة ".

وأكد العميد حسون " أن الطائرة كانت بمهمة قتالية في ريف حلب الغربي ".

من جهة اخرى ، أقرت مصادر مقربة من الجيش السوري لـ ( د. ب. أ ) بإسقاط طائرة مروحية سورية ومقتل طاقمها بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف من قبل عناصر نقاط المراقبة التركية المنتشرة قرب بلدة دارة عزة ومقتل طاقم الطائرات ".

وكانت فصائل المعارضة أسقطت يوم الثلاثاء الماضي طائرة مروحية تابعة للجيش السوري قرب بلدة النيرب شرق مدينة ادلب حوالي 10كم ".

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وكشف قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر لـ (د. ب. أ) بأن " قاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية أصدرت تعميماً للقوات الجوية السورية بمغادرة كافة الطائرات الحربية والمروحية لاجواء محافظات ادلب وحلب وريف حماة بعد التأكد من أمتلاك فصائل المعارضة لصواريخ مضادة للطائرات ". وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذر أول امس بأن جميع الطائرات التي قصفت المدنيين في محافظة ادلب لن تطير بحرية بعد اليوم ".

وخسر الجيش السوري العشرات من طائراته المروحية والحربية منذ اندلاع الازمة في بداية عام 2011 بمضادات فصائل المعارضة السورية وتنظيم داعش والطائرات الامريكية .