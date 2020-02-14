مشاورات سياسية بين الإمارات وألمانيا







اسماء السيد - ابوظبي: اجتمع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مع وفد ألماني في الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين البلدين. وعقدت هذه الجولة في برلين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات. وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر "مشاورات سياسية ناجحة في وزارة الخارجية الألمانية تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مواقف الامارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء". وأضاف "علاقاتنا مع ألمانيا تتقدم وبزخم إيجابي".

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