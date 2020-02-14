شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهر فى ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، مقتل متظاهر فى ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين. وكانت الشرطة العراقية أعلنت صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين. وقالت الشرطة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى فى قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين . Advertisements وأوضحت، أن الهجوم جاء من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الإرهابى لاستهداف الحقول النفطية الموجودة فى جبال علاس. وأضاف البيان، أن شرطة الطاقة من خلال مواردها صدت الهجوم دون أى خسائر مما أدى إلى انسحاب الإرهابيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل متظاهر فى ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.