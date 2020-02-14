شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"النهضة" التونسية: حكومة الفخفاخ لن تحظى بثقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة ، اليوم الجمعة ، إن الفريق الذي اقترحه الياس الفخفاخ لا يمكن أن يحظى بثقة حركة النهضة"داعيا الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ومواصلة التفاوض، أضاف الهرونى، أن الحركة ليست متنازلة عن خيار تكوين حكومة وحدة وطنية، مشددا على أن ذلك ليس تهديدا أو مناورة.

وقال الهاروني في ندوة صحفية اليوم ،"إما وحدة وطنية أو نجد أنفسنا في الانقسام والتعطيل والفشل"، وأوضح المتحدث أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر ضرورري خاصة أمام الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي تعيشه تونس وأمام الوضع الإقليمي الصعب.



وتابع عبد الكريم الهاروني، أن النهضة لا تريد نسخة ثانية وفاشلة لتشكيل الحكومة، معلنا رفض الحزب لتكرار الفشل.

من المتوقع أن يعرض الفخفاخ التشكيلة النهائية لحكومته مساء اليوم على الرئيس التونسى قيس سعيد لتعرض بعد ذلك فى جلسة خاصة بالتصويت لمنح لاثقة بالبرلمان التونسى .

ومن جهة أخرى صادق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بأغلبية الأصوات على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها، وفق ما أكده النائب والقيادي بالحزب غازي الشواشي ، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.

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وستكون مشاركة التيار في حكومة الفخفاخ، وفق الشواشي بثلاثة حقائب وزارية، وهي وزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المسندة للأمين العام للحزب محمد عبو، مع كامل الصلاحيات المتفق عليها مع الفخفاخ، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي رشح الحزب لها غازي الشواشي، الى جانب وزارة التربية التي رشح لها محمد الحامدي.

وأضاف الشواشي أن المجلس الوطني للتيار صادق بأغلبية الأصوات على هذه الترشيحات، مشيرا إلى أن الحزب رفع بعض التحفظات إلى المكلف إلياس الفخفاخ بخصوص بعض الأسماء من المستقلين المرشحين لتولي حقائب وزارية ضمن التشكيلة التي عرضها على حزب التيار.