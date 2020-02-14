جثث عشرات الموالين لإيران تصل دير الزور إثر مقتلهم شمالي سوريا

دير الزور (سوريا) / إبراهيم خليل، محمد مستو/ الخليج 365

وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا، الجمعة، عشرات الجثث لعناصر من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران قتلوا في المعارك الدائرة شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن نحو مئة جثة لعناصر قتلوا في المعارك ضد فصائل المعارضة شمالي سوريا وصلت إلى مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المحليين تم دفنهم في البوكمال، فيما تم إرسال جثث العناصر الأجانب إلى العراق بعد إجراء مراسم جنازة جماعية لهم.

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وأوضحت المصادر أن الشهرين الماضيين شهد توافد نحو 500 من العناصر الأجنبية إلى دير الزور قادمين من إيران والعراق دخلوا عبر الحدود من العراق على هيئة "حجاج شيعة" والتحقوا بالمجموعات التابعة لإيران التي ذهبت لقتال المعارضة شمالي سوريا.

وينتشر آلاف العناصر من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في المناطق التابعة للنظام في مدينة دير الزور وريفها؛ حيث يديرون المناطق عسكريا ومدنيا.



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