الحريري ردا على اتهامات لوالده: التوطين غير وارد والدستور يمنعه

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

رئيس وزراء لبنان السابق في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رفيق الحريري:

- التسوية المبرمة مع الرئيس عون انتهت

- جبران باسيل "رئيس ظل" ويرغب في القضاء على الحراك الشعبي.

- تيار المستقبل باق وندعم إجراء انتخابات مبكرة

قال رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، الجمعة، إن سياسة توطين اللاجئين في البلاد غير واردة والدستور يمنعها.

جاء ذلك في كلمة لزعيم تيار المستقبل، في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رفيق الحريري، الذي تحمله بعض الأوساط في البلاد مسؤولية توطين الفلسطنيين في لبنان، عقب الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

وقال الحريري إن "رأس رفيق الحريري مطلوب مرة ثانية، وهناك منظومة سياسية بدأت تتكلم عن حقبة غير حريرية إضافة الى تحميله التدهور الاقتصادي وصفقة القرن وفزاعة التوطين، غير أن التوطين غير وارد ونقطة عالسطر".

واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، بتفجير استهدف موكبه في العاصمة بيروت، في 14 فبراير/ شباط من ذلك العام، وهو الحدث الذي وحد اللبنانيين، وشكل آنذاك تهديدا لـ"حزب الله" (شيعي)، الذي يواجه اتهامات ينفيها بالضلوع في عملية الاغتيال.

وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 460 ألفا يتوزعون على 12 مخيما.

وفي كلمته، لفت سعد الحريري إلى انتهاء التسوية السياسية التي أبرمها قبل 3 سنوات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وأفضت عن تشكيل حكومة برئاسة الأول.

وهاجم الحريري رئيس التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية السابق جبران باسيل (صهر عون)، واعتبره "رئيس ظل".

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وقال: "رئيس الجمهورية ميشال عون يعرف احترامه لدي، لكن للأسف وصلت إلى مكان مضطر لأقول أني تعاملت مع رئيسيْن".

وأضاف: "تعاملتُ مع رئيسين، أؤمّن العلاقة مع رئيس الظلّ لأحمي الاستقرار مع الرئيس الأصلي".

واتهم الحريري، باسيل، برغبته في القضاء على الحراك الشعبي المتواصل منذ شهور، والذي فرض نفسه كشريك في المشهد السياسي على حد قوله.

وعلى صعيد آخر، شدد الحريري على بقائه وتيار المستقبل الذي يتزعمه في العمل السياسي.

وأوضح أنه تقدم باستقالته بإرادته استجابة لصوت الحراك الشعبي، ولا يسعى لركوب موجة الغضب الشعبي وتحييد نفسه عن الطبقة السياسية.

وأشار الحريري إلى أن تيار المستقبل يدعم مطلب الحراك المتمثل في إجراء انتخابات مبكرة، داعيا الجميع للتفكير بهدوء ودون مزايدات.

يذكر أن لبنان شهد تشكيل حكومة جديدة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، برئاسة حسان دياب، بعد مخاض استمر أشهرا.

وخلفت هذه الحكومة سابقتها برئاسة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة حراك شعبي مستمر منذ 17 من الشهر نفسه.

ويطالب ممثلو الحراك بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.