لجنة شعبية فلسطينية تدعو إلى حكومة وحدة لمواجهة "صفقة" ترامب

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، إلى تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها الجميع من أجل مواجهة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "يجب الإسراع في تشكيل حكومة طوارئ يشارك فيها الكل الفلسطيني كخطوة عملية بشكل فوري وعاجل لمواجهة الصفقة".

وأضاف: "الوحدة ستشكل سدا منيعا أمام المخططات والمؤامرات، وستعمل على تقوية وتمتين الجبهة الداخلية"، مطالبا بـ"استثمار الطاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه صفقة القرن".

وعد استمرار الانقسام الفلسطيني "أوسع بوابة لتمرير الصفقة والمؤامرات، وسيطرة الاحتلال على الأرض والمقدرات، واستمرار حصار غزة وتهويد القدس وضمها لإسرائيل بدعم أمريكي".

وأكد أن "الواقع أكثر من صعب، والحراك مطلوب بشكل فوري وسريع، ليس للقاءات واجتماعات، لكن للإنجاز، وبدء تشكيل حكومة الطوارئ باعتباره مخرج مهم وعاجل وسريع".

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وأوضح أن "الأمر ليس صعبا، فهذا ممكن خلال أيام عبر مرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بتشكيل الحكومة بمشاركة الجميع، وتبدأ بوضع خطط داخلية وخارجية لمواجهة الصفقة وتمتين الجبهة الداخلية".

وقال: "قمة المأساة أن نبقى بهذه الطريقة ندور في نفس الدائرة منذ سنوات دون إرادة سياسية تنهي الانقسام وتحقق الوحدة، يجب أن ننهي هذه الحقبة السوداء، ونقف عند مسؤولياتنا، لنكون كلمة واحدة".

ومنذ 2007، يسود الانقسام بين حركتي "حماس" و"فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بواشنطن، تفاصيل "صفقة القرن" المزعومة.

وتضمنت خطة ترامب إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة وغير مقسمة لإسرائيل، وسط رفض تركي وعربي ودولي واسع.



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