الجزائر تدعو إلى إعادة سوريا للجامعة العربية

الجزائر / عباس ميموني / الخليج 365

دعت الجزائر إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده صبري بوقادوم، وزير خارجية الجزائر التي تستعد لاحتضان الدورة المقبلة للقمة العادية لجامعة الدول العربية، مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال بوقادوم إن الجزائر "تدعو إلى قبول عودة سوريا إلى أحضان جامعة الدول العربية".

ولفت إلى أن الموقف الجزائري تجاه سوريا "مبدئي" و"واضح" و"حاسم"، مذكرا بأن الجزائر "سبق واعتبرت عندما تم تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية أنها خسارة لكل الدول العربية".

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وأشار الوزير، الخميس، إلى أن الجزائر لم "تغلق سفارتها بـ(العاصمة السورية) دمشق"، رغم الحرب الضروس التي يشهدها البلد الأخير منذ 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

والموقف الجزائري، بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية، ليس بالجديد؛ إذ كانت الدولة الوحيدة رفقة العراق التي تحفظت على قرار تجميد العضوية.

وعرضت الجزائر استضافة الدورة العادية الـ32 لقمة الجامعة العربية أواخر شهر مارس/آذار المقبل.

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