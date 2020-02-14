لجنة من 5 وزارات لدراسة طلبات حمل أوسمة أجنبية بالمناسبات الوطنية

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بمنع حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية، إلا بعد موافقة رئيس المجلس.

ونص قرار مجلس الوزراء، على «أن تشكل لجنة دائمة برئاسة المراسم الملكية وعضوية ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني ووزارة الخارجية ووزارة المالية ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة، لدراسة طلبات عمل المواطنين للأوسمة الأجنبية في المناسبات الوطنية».

ووفق نص القرار، تدرس اللجنة المشار إليها الطلبات الحالة إليها (بشأن حمل الأوسمة الأجنبية بالمناسبات الوطنية) وترفع توصياتها مسبية إلى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، للتوجيه بما يراه في شانها۔

وأقرّ مجلس الوزراء في 28 يناير الماضي منع حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية، وأن الاستثناء يكون بعد موافقة رئيس المجلس.