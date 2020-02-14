إثيوبيا: الاتفاق النهائي حول سد النهضة لم يكتمل بعد

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد سيلشي بيكلي، وزير المياه الإثيوبي، أن اجتماع واشنطن حول سد النهضة استعرض التقدم المحرز في القضايا الفنية والمواد القانونية، لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل حتى يتم الانتهاء منه قبل نهاية فبراير الحالي.

وقال بيكلي، في تغريدة له على حسابه على موقع “تويتر”، إن وزارته ستقوم بإجراء مشاورات وطنية مع المؤسسات ذات الصلة والمهنيين والمواطنين المعنيين في إثيوبيا الأسبوع القادم، مضيفا أنه بناء على الآراء والتوافق حولها وحول النتائج ستمضي الحكومة قدماً.