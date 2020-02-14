الصين تعلن حصيلة جديدة لضحايا "كورونا"

الخليج 365 ـ متابعات

أكد لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، شباط 14، 2020، أنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي في 13 من فبراير شباط و121 حالة وفاة جديدة.

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وفي وقت سابق اليوم أعلن إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.