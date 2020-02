دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady سامسونج Galaxy S20 Ultra بتصوير فيديو 8K بوضوح 108 ميجابيكسل وزوم 100x

في حدث “Unpacked” والذي أقيم قبل عدة ايام عرضت سامسونج لأول مرة الإصدارات الثلاثة من هاتفها الذكي Galaxy S20 Ultra الذي طال انتظاره، الموديلات الثلاثة هي Galaxy S2 و S20 بلس و S20 Ultra، الهواتف الثلاثة تستطيع تصوير الفيديو بدقة 8K بوضوح 7680 × 4320 بسرعة 24 إطار في الثانية.

تشمل خيارات التسجيل الأخرى في هاتف Galaxy S20 Ultra تصوير فيديو UHD بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية بوضوح 3840 × 2160 وتصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 60 إطار في الثانية وتصوير فيديو سلوموشن بدقة 1080 بكسل بسرعة 240 إطار في الثانية، ولمحبي التصوير البطيء يمكن التصوير بدقة 720 بكسل بسرعة 960 إطارًا في الثانية.

تحتوي جميع إصدارات S20 الثلاثة على ثلاث كاميرات رئيسية هي واسعة جداً

وواسعة ومقربة، يستخدم S20 و S20 + مستشعرات 12 ميجابكسل للكاميرات

العريضة والواسعة، ومستشعر 64 ميجابيكسل للكاميرا المقربة Telephoto،

ومستشعر 10 ميجابكسل للكاميرا الأمامية.

اما سامسونج Galaxy S20 Ultra يتميز بكاميرا عريضة بوضوح 12 ميجابكسل،

وكاميرا بزاوية عريضة بوضوح 108 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي

بوضوح 48 ميجابكسل مع بصريات جديدة، وكاميرا أمامية بوضوح 40 ميجابكسل. * اقرأ ايضاً | الإعلان عن هاتف سامسونج Galaxy A9 المزود بأربع كاميرات

يستخدم المستشعر ذو وضوح 108 ميجابكسل المستخدم في الكاميرا ذات الزاوية العريضة

عدسة بفتحة f/1.8 ويمكنه التقاط صور بدقة 108 ميجابكسل لمزيد من التفاصيل

في ضوء النهار أو صور بدقة 12 ميجابكسل التي تجمع المزيد من الضوء في البيئة المعتمة.

باستخدام مزيج من الزووم البصري و “التكبير بدقة فائقة” المدعوم من الذكاء الاصطناعي،

يمكن أن ينتج عن Galaxy S20 و S20 + تقريب بصري يصل إلى 30x، اما هاتف

سامسونج Galaxy S20 Ultra فيأخذ إمكانيات التكبير الرقمي إلى مستوى جديد تمامًا

باستخدام بصريات جديدة ومستشعر مختلف لتقديم تكبير رقمي يصل الى 100x. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصوري الفيديو والمصورين الفوتوغرافيين الحصول على صور ثابتة بدقة 33 ميجابايت مباشرة من لقطات الفيديو الملتقطة باستخدام الهاتف. * تصوير الفيديو باستخدام سامسونج Galaxy S20 Ultra

عندما يتعلق الامر بتصوير فيديو سلوموشن، باستخدام Galaxy S2 و S20 بلس

بإمكان المستخدم تصوير 1 ثانية فقط بسرعة 960 اطار في الثانية مع عرضه

بمدة 32 ثانية كحد اقصى.

5,140 درهم اماراتي / 5,250 ريال سعودي / 425 دينار كويتي / 5,095 ريال قطري

/ 21,980 جنيه مصري. ستصل جميع الموديلات إلى رفوف المتاجر ابتداء من 6 مارس لعام 2020 بعدة الوان، وستكون اصدارات S20 متاحة للطلب المسبق عبر الإنترنت اعتبارًا من 21 فبراير هذا العام.

