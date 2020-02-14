شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر شهريا من القرن الأفريقى إلى اليمن خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن أن حوالى 11 ألفا و 500 شخص مهاجر كانوا يستقلون السفن من القرن الأفريقى إلى اليمن كل شهر خلال العام الماضى 2019 مما يجعله أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحاما على وجه الأرض، وذكرت المنظمة - فى تقرير لها فى جنيف اليوم الجمعة - أنه فى حين عبر أكثر من 138 ألف شخص خليج عدن إلى اليمن العام الماضى فإن عدد من عبروا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط كان حوالى 110 آلاف شخص فقط .. مشيرة إلى أن حوالى 160 ألف شخص عبروا خليج عدن عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن مايقرب من 90 % من الذين وصلوا إلى اليمن فى عام 2019 يعتزمون التوجه نحو المملكة العربية السعودية .. موضحا أن حوالى 92 % من الوافدين من أثيوبيا و8 % من الصومال .. لافتا إلى أن الأوضاع فى اليمن لم تمنعهم من المضى فى الهجرة غير الشرعية.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات رادعة على إيران وممارسة الضغط الكافى لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية.

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ورحب وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى - فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" يوم الخميس - بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت فى طريقها إلى الميليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية.



وجدد وزير الإعلام اليمنى، التأكيد على أن الدور الإيرانى فى اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيات الحوثية لعب دورا رئيسيا فى التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمنى وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث.



وطالب المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح للميليشيات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن بحريتها ضبطت أسلحة غير شرعية في بحر العرب، لافتة إلى أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن.