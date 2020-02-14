شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نقطة مراقبة تركية أسقطت مروحية سورية في ريف حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن روسيا أكدت بأن مروحية النظام السوري التي تم إسقاطها في ريف حلب تم استهدافها من نقطة مراقبة تركية.

وطالب قياديو المجلس العسكرى التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الجيش السورى بتعزيز تواجد قواتهم فى مناطق خط التماس مع الجيش التركى والفصائل المواليه له بريف الرقة الشمالى بشكل عام ومحيط منطقة عين عيسى والطريق الدولى بشكل خاص، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الطبقة العسكرى التابع لـ (قسد)، جرى فى مطار الطبقة العسكري، بين قياديين منه وضباط من الجيش السوري؛ لمناقشة آخر التطورات فى المنطقة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

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وأشار إلى أن ضباطا من قوات الجيش السوري، أكدوا أنهم سوف يسعون إلى إرسال المزيد من العناصر والعتاد العسكرى إلى مناطق ريف الرقة الشمالى خلال الفترة المقبلة.

ودعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية فى سوريا وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع فى محافظة إدلب.

وأضافت الوزارة أنها "تشعر بالارتباك" من التصريحات التى أدلى بها زعيم الحزب القومي، شريك حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الحكم، والتى حاول فيها، على حد وصف الوزارة، تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل جنود أتراك فى سوريا.