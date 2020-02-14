الجيش التركي يعزز صفوف وحداته على الحدود السورية

هطاي/ أردال تورك أوغلو/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي البلاد. وأفاد مراسل الخليج 365، أن التعزيزات تضم دبابات، وناقلات مدرعة للجنود، وعربات عسكرية. ولفت إلى أن التعزيزات تم إرسالها من مختلف الوحدات العسكرية التركية في عموم البلاد. وأضاف أن التعزيزات وصلت إلى قضاء ريحانلي، الجمعة، على أن تواصل طريقها باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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