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إسقاط مروحية عسكرية ثانية للنظام شمالي سوريا

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إدلب/أشرف موسى، براق قره جه أوغلو/الخليج 365

قالت مصادر في المعارضة السورية، إن مروحية عسكرية تابعة للنظام أسقطت اليوم الجمعة في ريف حلب الغربي شمالي سوريا.

وأفادت المصادر لمراسل الخليج 365، أن المروحية أقلعت من مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب واتجهت إلى خطوط الاشتباك مع المعارضة في المنطقة، ولدى وصولها تم إسقاطها فوق منطقة قبتان الجبل بريف حلب الغربي.

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من جهة أخرى أوضح مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة أن طائرة حربية تابعة للنظام أقلعت من مطار حماه (شمال) تلقت تعليمات من برج المراقبة للعودة إلى المطار بعد إسقاط المروحية.

وأسقطت طائرة مروحية للنظام قبل 3 أيام فوق مدينة سراقب بريف محافظة إدلب ( شمال) ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من 3 أفراد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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