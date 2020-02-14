إسقاط مروحية عسكرية ثانية للنظام شمالي سوريا

إدلب/أشرف موسى، براق قره جه أوغلو/الخليج 365
قالت مصادر في المعارضة السورية، إن مروحية عسكرية تابعة للنظام أسقطت اليوم الجمعة في ريف حلب الغربي شمالي سوريا.
وأفادت المصادر لمراسل الخليج 365، أن المروحية أقلعت من مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب واتجهت إلى خطوط الاشتباك مع المعارضة في المنطقة، ولدى وصولها تم إسقاطها فوق منطقة قبتان الجبل بريف حلب الغربي.
من جهة أخرى أوضح مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة أن طائرة حربية تابعة للنظام أقلعت من مطار حماه (شمال) تلقت تعليمات من برج المراقبة للعودة إلى المطار بعد إسقاط المروحية.
وأسقطت طائرة مروحية للنظام قبل 3 أيام فوق مدينة سراقب بريف محافظة إدلب ( شمال) ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من 3 أفراد.
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