"المفبرك الأعظم".. رواد مواقع التواصل يهاجمون الناشط المصري "جمال عيد"

شن عدد كبير من رواد مواقع الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط السياسي المصري جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقالوا: "مسلسل الكذب ما زال مستمرا، جمال عيد أكبر منافق في مصر، إلى متى سوف يستمر في الكذب والتدليس على المواطنين والدفاع عن الخونة والإرهابيين".

وأضاف مغرد على "تويتر": "جمال عيد هو المفبرك الأعظم ولا يرى أن العناصر التي تحاكم أمام القضاء إرهابيين وإنما معتقلين، ألا يجعلنا هذا نتشكك في شهادة الحقوق التي يحملها والمهنة الشريفة التي ينتسب لها ظلما".

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "نعلم أن ذلك نتيجة إفلاسك وفكرك المحدود وأن هدفك واحد في كل الحالات وهو تخريب البلد".

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