إطلاق جائزة «الممرضة القديرة» لتكريم أبناء المهنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدعم من بنك الصحة، وتقديراً للإسهامات القيّمة التي تقدمها أطقم التمريض في المجتمع، تم إطلاق جوائز سنوية تحمل اسم «الممرضة القديرة»، وذلك في حفل أقيم في دبي.

وتحدث في الحفل عدد من كبار الشخصيات المعنيين بقطاع الرعاية الصحية، حيث أكدوا ضرورة التواصل البشري في القطاع، والحاجة إلى معالجة مشكلة النقص في عدد الممرضات في مجال الرعاية الصحية.

وقال رضا جعفر، مؤسس الشبكة العالمية للاستدامة، وهي منظمة ملتزمة بتحقيق الهدف الـ8 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد الفقرتين 8.5 و8.6، وهما المتعلقتان بتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة بين الشباب- قال: «وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن العالم بحاجة إلى توفير 9 ملايين ممرض وممرضة بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، فإننا نحتاج إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى هذه المهنة الإنسانية، وتوفير الحوافز المادية إليها، بما يضمن اجتذاب الشباب إليها من أجل خدمة الإنسانية».

بدوره قال سلمان عارف، الرئيس التنفيذي للبنك، «كما هي الحال في أي قطاع من قطاعات العمل، فإن التقنيات الحديثة وتكنولوجيا التعلم الآلي تفرض سيطرتها على صناعة الرعاية الصحية. بيد أنه بات واضحاً أن ما لا يمكن استبداله من خلال التكنولوجيا هو بلا شك مشاعر الرعاية والدفء التي توفرها أطقم التمريض، والتي بات يشكل أفرادها جزءاً لا يتجزأ من هذه الصناعة. الهدف من تقديم هذه الجوائز هو تقدير واحترام ومكافأة أعضاء فرق التمريض، ممن تم ترشيحهن من قبل أطباء ومؤسسات مرموقة، تقديراً لما قمن به من إسهامات في مجال عملهن».