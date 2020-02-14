«التوتر المزمن»..مشاكل بدنية ونفسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح نمط الحياة التي نعيشها وراء الإصابة بالكثير من الأعراض والأمراض والاضطرابات، ويعد التوتر المزمن أحد هذه الاضطرابات الذي ينتشر بين العديد من الشرائح والطبقات الاجتماعية.

ويعاني الكثيرون التوتر بشكل عام، نتيجة التعرض لبعض المواقف في حياتهم، غير أن هناك آخرين يصابون بالتوتر المزمن، وهو الذي يكون على هيئة نوبات متكررة.

ويجب الحذر من أن إهمال علاج هذا الاضطراب من الممكن أن يسبب الكثير من المضاعفات، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض القلب، أو الأمراض النفسية الحادة.

ويمكن أن نعرف التوتر بأنه حالة نفسية تصيب الشخص لأسباب كثيرة، ويؤدي إلى المعاناة من أعراض تختلف من فرد لآخر.

ويجب الانتباه إلى أن الحالة النفسية تختلف عن فكرة المرض النفسي، فكل شخص يمر بحالات نفسية كالحزن والراحة والقلق، ولكن إذا زاد الأمر فإن الحالة تتحول إلى مرض.

ونتناول في هذا الموضوع مشكلة التوتر المزمن بكل تفاصيله، مع بيان العوامل والأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة، وكذلك أعراضها التي تميزها عن غيرها من الحالات المتشابهة، ونقدم طرق الوقاية الممكنة وأساليب العلاج المتبعة والحديثة.

المرحلة العمرية

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بحالة التوتر المزمن، وذلك بحسب المرحلة العمرية، فالمراهقون مثلاً يمكن أن يكون سبب إصابتهم ما يتعرضون له من تغيرات جسمانية وهرمونية، في حين أن المسنين تؤدي إصابتهم بالأمراض المزمنة وفقد رفيق العمر إلى هذا الأمر، وذلك وفقاً لما نشر في موقع «ميديكال نيوز توداي».

وتتعدد الأعراض التي يشكو منها المصاب بالتوتر المزمن، والتي يمكن أن تكون نفسية أو جسدية، فرعشة العينين وآلام المعدة وبعض القرح، بالرغم من كونها أمراضاً تصيب الجميع، إلا أنها يمكن أيضاً أن تكون دليلاً على الإصابة بالتوتر المزمن.

ويمكن التغلب على أعراض هذا الاضطراب، من خلال اتباع بعض الطرق البسيطة، كممارسة الرياضة وتجنب تناول الكافيين بكميات كبيرة، وتناول بعض الأطعمة والأعشاب، والتي تساعد على زيادة هرمونات تفيد الجسم في هذا الأمر.

خارجية وداخلية

تؤدي العديد من الأسباب إلى إصابة الشخص بالتوتر، والتي يمكن أن نقسمها إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية، ويأتي على رأس الأسباب الخارجية التغيرات التي تحدث في الحياة العملية، أو الصعوبات المادية التي تواجه الشخص.

وتعتبر مشاكل العائلة من أكثر أسباب الإصابة بالتوتر، فمشاكل الانفصال والطلاق تؤثر في الشخص بصورة كبيرة وفي حالته النفسية.

وتشمل الأسباب الداخلية تأثر الشخص بنظرة المجتمع له، وحديث النفس السلبي، والنظرة التشاؤمية التي يحيا بها بعض الأفراد، كما أن هناك من يخاف المستقبل بشكل كبير، وهو ما يجعله يشعر بالتوتر، فيؤثر في حاضره، وبالتالي ينعكس على شخصيته.

وتؤدي الصدمات النفسية التي يتعرض لها أي إنسان إلى إصابة البعض بالتوتر، كما أن المراهقين ربما يتعرضون لهذا الاضطراب بسبب التغيرات الجسمانية التي لا يجدون من يشرحها لهم، وربما كان سبب التوتر فقد شخص مقرب للمراهق، أو طلاق الوالدين.

ويصاب المسنون بالتوتر بسبب التقاعد من العمل والأمراض التي يعانونها، ووفاة شريك الحياة، ويمكن أن يصاب البعض بالتوتر نتيجة الأحداث الإيجابية كالزواج أو النجاح.

عوامل مساعدة

يتعرض البعض للتوتر عندما يطلب منهم الحديث أمام الجمهور، ومن الممكن أن يكون التوتر نتيجة الخوف من الفشل، وهو ما يؤثر في الحالة النفسية للشخص، وبالتالي تنعكس على شخصيته.

وتلعب بعض العوامل دوراً في زيادة مستوى التوتر، أو على العكس ربما تقلله، ومن ذلك الأشخاص المقربون، فمن يتوافر لديهم أشخاص يمكن الاعتماد عليهم، تقل لديهم ضغوط الحياة بشكل كبير، وبالعكس فإن خطر الإصابة بالتوتر يزداد كلما كان الشخص وحيداً في الحياة.

ويعد ضعف الثقة بالنفس من أحد العوامل، التي تؤثر في إصابة الشخص بالتوتر، كما أن للطريقة التي ينظر بها المرء إلى الحياة، وما يواجهه فيها من تحديات تأثيراً في إصابته بهذا الاضطراب، ويزداد خطر الإصابة بالتوتر عندما لا يتمكن الشخص من السيطرة على شعوره بالحزن أو الغضب أو الاضطراب.

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ضعف المناعة

يمكن ايضا أن يعاني المصاب بالتوتر المزمن رعشة في العينين، وذلك لأن المصاب بهذا الاضطراب يكثر من الإمساك برأسه، وهو ما يسبب اختلالاً في عمل عضلات الوجه، وبالتالي يسبب رعشة العينين.

وتؤدي الإصابة بالتوتر إلى ضعف جهاز المناعة لدى المصاب، وهو ما يتسبب في الإصابة بفيروس هربس، بخاصة في الفم، ولذلك فكثيراً ما تجد أن من يعاني التوتر مصاب بتقرحات تظهر غالباً في الوجه والفم.

ويمكن أن يعاني المصاب التوتر من سعال مفاجئ، وعدم المقدرة على الكلام، وذلك نتيجة توتر الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى توتر الرقبة والفك وبالتالي اختلال عمل الجسم، والإصابة بالعرضين السابقين.

طرق للتخلص

تساعد مجموعة من الطرق في التخلص من التوتر المزمن، وكذلك بعض الأطعمة والأكلات، ومن تلك الأساليب المساعدة هي ممارسة الرياضة، بخاصة اليوجا.

وتقلل الرياضة واليوجا عموماً مستوى الهرمونات التي تسبب التوتر في الجسم كالكورتيزول، وتساعد كذلك على إطلاق الإندروفين، وهو يحسن من المزاج، ويمنع الأرق ويعمل كمسكن ألم طبيعي.

ويفيد الشاي الأخضر في السيطرة على أعراض التوتر، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تقلل مستوى التوتر من خلال زيادة مستويات السيروتونين.

وتلعب الزيوت والروائح المنعشة دوراً مهماً في التقليل من الشعور بالتوتر، كما أن الأمور البسيطة والتي يمكن أن تساعد أيضاً مضغ العلكة، حيث أظهرت إحدى الدراسات شعور من يقومون بذلك بالراحة النفسية، لأنها تعزز تدفق الدم إلى الدماغ.

الدعم الاجتماعي

يساعد الدعم الاجتماعي من الدوائر المحيطة من المصاب بالتوتر المزمن في التغلب على هذا الاضطراب، حيث تشير الدراسات إلى أن قضاء وقت مع الأصدقاء والأطفال يحرر هرمون الأوكسيتوسين، وهو مسكن طبيعي للإجهاد والألم.

ويلعب الضحك دوراً مهماً في زيادة تدفق الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلف، كما أنه يحسن من المناعة، وهو ما يساعد على استرخاء العضلات وبالتالي يقلل من التوتر.

ويجب الانتباه إلى أن الكافيين له دور عكسي، حيث إن الجرعات العالية منه ربما كانت سبباً في زيادة القلق، والتي يحصل الشخص عليها من خلال تناول القهوة والشاي والشوكولاتة، وإن كان الأمر يختلف من شخص لآخر، لذلك ينصح المصاب بالتوتر بتجنب الكافيين، أو التقليل منه بشكل كبير.

الأفوكادو والشوفان

تساهم بعض الأطعمة في التخفيف من التوتر والسيطرة على أعراضه، ومن ذلك الأفوكادو، والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين «ب»، وهو يساعد على الإحساس بالتحسن، ويطلق السيروتونين والوبامين، وهما الهرمونان المسؤولان عن تحسن الحالة النفسية.

ويحتوي كذلك الشوفان على هرمون السيروتونين، ومضادات الأكسدة، وهذه العناصر مهمة في تقوية الجهاز العصبي، كما أنها تقلل من التوتر، ولذلك فالمصاب بالتوتر ينصح أن تكون وجبة إفطاره منخفضة الدهون وغنية بالألياف، وتتكون من الحبوب كالشوفان.

ويحسن الزبادي الطبيعي من وظائف الدماغ والحالة المزاجية، وذلك بحسب دراسة طبية أكدت على ذلك، وتعد أعشاب الزعتر واللافندر والبابونج والقرنفل مثالية في تهدئة أعصاب الجسم، لأنها تعمل كمضادات اكتئاب طبيعية وتحارب التوتر، ويمكن تناولها كمشروب مغلي أو شاي.