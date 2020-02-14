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شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الباحة يُنقذ 3 أشخاص احتجزوا بـ«عقبة الحسام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في منطقة الباحة من إنقاذ ثلاثةأشخاص، وذلك بعد احتجازهم في عقبة الحسام على امتداد الجبال الشاهقة.
ونشرت إدارة الدفاع المدني على حسابها الرسمي بموقع توتير، صورا للأشخاص الثلاثة بعد إنقاذهم، مشيرة إلى أنهمبصحة جيدة – ولله الحمد-.
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