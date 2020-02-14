شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الباحة يُنقذ 3 أشخاص احتجزوا بـ«عقبة الحسام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في منطقة الباحة من إنقاذ ثلاثةأشخاص، وذلك بعد احتجازهم في عقبة الحسام على امتداد الجبال الشاهقة.

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ونشرت إدارة الدفاع المدني على حسابها الرسمي بموقع توتير، صورا للأشخاص الثلاثة بعد إنقاذهم، مشيرة إلى أنهمبصحة جيدة – ولله الحمد-.