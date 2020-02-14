شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 25 شخصا فى قصف على قرى ريف حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 5 مدنيين وإصابة 25 شخصا فى قصف على قرى ريف حلب. وفى ذات السياق جددت الطائرات الحربية قصفها على محافظة إدلب، حيث استهدفت عدة غارات مناطق في مدينة أريحا وحرش مصيبين ونحليا وحرش بسنقول بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما تواصل الطائرات الروسية غاراتها المكثفة على مدينة الأتارب وأورم الكبرى وأبين ومناطق أخرى بريف حلب الغربي، وسط استمرار القصف الصاروخي المكثف على المناطق ذاتها، في تم إلقاء براميل متفجرة على كل من باشمرا والشيخ عقيل والطامورة بريف حلب الشمالي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 مدنيين وإصابة 25 شخصا فى قصف على قرى ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.