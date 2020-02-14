الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

هطاي/أردال تورك أوغلو/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الجمعة، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن التعزيزات انطلقت من مختلف المناطق التركية، ووصلت إلى قضاء "إصلاحية" في ولاية غازي عنتاب، وأخرى وصلت إلى قضاء "ريحانلي" في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأضاف أن القافلة محملة بدبابات ومدافع وعربات مدرعة، في طريقها إلى الحدود السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.وأشار أنّ القافلة العسكرية أُرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.

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