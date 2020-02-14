نتنياهو مستهزئا: ربما استهدف سلاح الجو البلجيكي دمشق

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن تأكيد أو نفي غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة، في محيط مطار العاصمة السورية دمشق، مضيفا "ربما نفذها سلاح الجو البلجيكي".

وقال نتنياهو لإذاعة محلية في مدينة حيفا، ردا على سؤال عن الغارات، "لا أدري ما الذي حدث ليلة أمس (الخميس)".

وأضاف مستهزئا: "ربما كان هذا السلاح الجوي البلجيكي".



وأردف نتنياهو "لا أتناول أشياء محددة. لدينا سياسة للتصدي لإيران بأي ثمن، وأن نمنعها بشكل منهجي من التطور. إننا نفعل ذلك علانية وسرا".

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والخميس، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، إن إسرائيل استهدفت بالصواريخ محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، انطلاقا من الجولان المحتل.

فيما أفاد إعلام عبري، بأن الحديث يدور عن استهداف مخازن أسلحة وصواريخ تابعة لإيران.

من جهة ثانية، لوح نتنياهو بعملية عسكرية ضد غزة، حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة 2 مارس/ آذار المقبل.

وقال "قد نتحرك في غزة قبل الانتخابات. سيتم الرد بشكل مكثف على الهجمات"، وفق المصدر نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.