استطلاعان: القائمة العربية تعزز مكانتها قبيل الانتخابات الإسرائيلية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أظهر استطلاعان للرأي العام في إسرائيل، أن القائمة العربية عززت مكانتها قبل 17 يوما على الانتخابات المقررة مطلع مارس/آذار المقبل.

وحاليا فإن لدى القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، 13 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعد.

لكن صحيفة "معاريف" العبرية توقعت حصول القائمة على 14 مقعدا في الانتخابات القادمة وهي ذات النتيجة التي ذهبت اليها أيضا صحيفة "إسرائيل اليوم".

وطبقا للنتائج التي نشرت، الجمعة، فإن حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني غانتس يتقدم على "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقعد واحد أو مقعدين، لكن كلاهما سيكون غير قادر على تشكيل حكومة في ظل الخارطة السياسية الحالية في إسرائيل.

فقد أشارت "معاريف" إلى حصول "أزرق أبيض" على 34 مقعدا مقابل 33 لحزب "الليكود" الذي يحصل وفقا لاستطلاع "إسرائيل اليوم" على32 مقعدا مقابل 34 لمنافسه "أزرق أبيض".

ويلزم61 مقعدا في الكنيست على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

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وأفادت "معاريف" أن النتائج تعطي كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو 56 مقعدا مقابل 43 لكتلة الوسط التي يتزعمها غانتس.

ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد دون أن يحسم موقفه بشأن الكتلة التي سيدعمها، وإن كان دعا نتنياهو إلى التقاعد.

وأدى موقف غانتس المؤيد لصفقة القرن المزعومة إلى تراجع في إمكانية تأييد الأحزاب العربية للتوصية بتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتشير "إسرائيل اليوم" إلى نتائج متقاربة جدا من نتائج "معاريف".

وستكون الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس المقبل الثالثة في غضون أقل من عام، بعد انتخابات جرت في إبريل/ نيسان وأخرى في سبتمبر/أيلول الماضيين.

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