الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييدها 6 إرهابيين من منظمة بي كا كا، إثر غارة جوية في شمال العراق.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على تويتر، الجمعة، قالت من خلاله أن آليات الكشف والمراقبة حددت مواقع الإرهابيين الستة في منطقة قنديل شمال العراق.
وأضافت بأن المقاتلات التركية شنت غارات على الموقع وتمكنت من تحييد الإرهابيين الستة.
وأكد البيان على استمرار عمليات الجيش التركي ضد منظمة بي كا كا الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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