7 قتلى من النظام والحرس الثوري بقصف إسرائيلي بمحيط دمشق

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بسقوط 7 قتلى من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعض المواقع بمحيط مطار دمشق الدولي.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن : “قتل في الغارات الإسرائيلية الليلية 7 مقاتلين، 3 من الجيش السوري و4 من الحرس الثوري الإيراني”، مشيراً إلى أن القصف طال “منطقة المطار”.

وحدد عبدالرحمن أن 4 ضباط إيرانيين بين قتلى الغارات الإسرائيلية على دمشق.