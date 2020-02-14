شرطة عسير توضح تفاصيل فيديو تعرض امرأة للدهس من قبل زوجها

صحيفة الخليج الالكترونية أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط مساء يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/11هـ حيث اتضح أنها تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما، وتم في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم ، مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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