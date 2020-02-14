بالفيديو .. زوج يدهس زوجته عمداً في شارع عام بخميس مشيط

صحيفة الخليج الالكترونية

رصدت كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة خميس مشيط، حادثاً مروعاً لرجل دهس زوجته متعمداً وهي تسير في الطريق.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، السيارة من نوع “جيب” يقف قائدها إلى جانب الطريق للحديث مع زوجته، وبعد ذلك تحرك مسرعاً إلى الأمام، ليعود عاكساً السير باتجاهها ويصدمها عمداً.

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كما أبان الفيديو ترجل الزوج من السيارة تجاه زوجته وهي ملقاة على الأرض بعدما فقدت الوعي، وسط تجمهر المتواجدين في الموقع حولها.

وأوضحت مصادر أن الحادثة وقعت قبل أشهر بسبب خلافات بينهما، وتعرضت الزوجة إلى إصابات أُدخلت على إثرها للمستشفى، وجرى القبض على الزوج لاحقاً والذي لا يزال موقوفاً.