شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات غرفة الرياض.. التصويت يحقق رقما قياسيا لأول مرة.. والعجلان يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نتائج مارثون غرفة الرياض فى دورتها الـ18، والتى أسفرت عن تصدر عجلان العجلان فئة التجار بـ6281 صوتا، وعبدالله العجلان فئة الصناع بـ5516 صوتا، وأسماء الفائزين عن فئة التجار ، على الترتيب، عجلان العجلان، إبراهيم الشيخ، عايض الوبري، كريم العنزي، مصعب المهيدب، وسعود النفيعي، أما الفائزون عن فئة الصناع، فهم: عبدالله العجلان، سعد العجلان، محمد المرشد، عبدالله الخريف، نايف العتيبي، ونايف الراجحي.

كانت انتخابات هذا العام بمثابة أكبر عملية تصويت في تاريخ انتخابات الغرف السعودية، وأسهم التصويت الإلكتروني في تيسير الإجراءات، حيث سجلت الانتخابات 76 ألف صوت تقريبا عبر 32659 ناخبا مقابل 10400 ناخب في الدورة الماضية وبلغ عدد مشتركي غرفة الرياض، الذين يحق لهم التصويت 127832 ناخبا وناخبة،، وفق ما أوردت صحف السعودية .

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ومن الملاحظ على انتخابات هذه الدورة تغيب المرأة عن قائمة الفوز رغم ترشح خمس سيدات، إذ حصلت عهود الغانم على 549 صوتا، وجاءت بعدها مشاعل بنت سعيدان بـ506 أصوات، بينما حصدت ندى البكر 277 صوتا، ولمياء الرميح 251 صوتا، وسلافة جبرتي 197 صوتا.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الـ18، قد انطلقت الثلاثاء الماضي عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار، حيث يتنافس 57 مرشحا ومرشحة، منهم 42 من فئة التجار، و15 من فئة الصناع.