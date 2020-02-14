«السجون» تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر عدداً من وظائف البنود للرجال والنساء وذلك وفق الشروط التالية : 1- أن لا يقل مؤهل المتقدم او المتقدمة عن الثانوية العامة. 2- أن لا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدا. Advertisements 3- إحضار صور من المؤهل مع الاصل للمطابقه مع صوره من السجل الاكاديمي لحملة الشهادة الجامعية. 4- إحضار صور عن الدورات التدريبية ان وجد مع الاصل للمطابقه. 5- إحضار 4 صور شخصيه مقاس 4*6 للرجال. سيتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بادارة الموارد البشريه بالجهاز الرئيسي اعتبارا من الاحد الموافق 1441/6/22 وحتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26.

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