الكل خاسر.. والبيتكوين الفائز الوحيد من فيروس كورونا

كتب- وكالات:
في الوقت الذي يعاني الاقتصاد العالمي من تبعات انتشار فيروس كورونا، انتعشت قيمة عملة البيتكوين الرقمية المشفرة لتصل إلى من 10424 دولارا أمريكيا، متجاوزة حاجز العشرة آلاف دولار بسبب رغبة المستثمرين في ملاذ آمن وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
كانت قيمة البيتكوين قد انخفضت إلى 3000 دولار أمريكي في ديسمبر 2018 بعد أن شهدت ارتفاعًا هائلًا إلى نحو 20000 دولار أمريكي في ديسمبر 2017.
وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، انضمت عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة إلى الذهب كأحد الأصول المالية الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، مع أن العملة شهدت العديد من التقلبات في السعر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.