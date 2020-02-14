الكل خاسر.. والبيتكوين الفائز الوحيد من فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © البيتكوين البيتكوين

كتب- وكالات:

في الوقت الذي يعاني الاقتصاد العالمي من تبعات انتشار فيروس كورونا، انتعشت قيمة عملة البيتكوين الرقمية المشفرة لتصل إلى من 10424 دولارا أمريكيا، متجاوزة حاجز العشرة آلاف دولار بسبب رغبة المستثمرين في ملاذ آمن وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

كانت قيمة البيتكوين قد انخفضت إلى 3000 دولار أمريكي في ديسمبر 2018 بعد أن شهدت ارتفاعًا هائلًا إلى نحو 20000 دولار أمريكي في ديسمبر 2017.

وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، انضمت عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة إلى الذهب كأحد الأصول المالية الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، مع أن العملة شهدت العديد من التقلبات في السعر.