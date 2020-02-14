إعلان نتائج انتخابات مجلس غرفة الرياض

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الرياض: أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نتائج انتخابات مجلس الادارة للدورة الثامنة عشر.
الفائزون عن فئة التجار:
عجلان العجلان
إبراهيم الشيخ
عايض الوبري
كريم العنزي
مصعب المهيدب
سعود النفيعي.
الفائزون عن فئة الصناع:
عبدالله العجلان
سعد العجلان
محمد المرشد
عبدالله الخريف
نايف العتيبي
نايف الراجحي.
وبلغ عدد الأصوات في انتخابات الغرفة نحو 76069 صوتا، فيما بلغ عدد الناخبين 32659 ناخب، مع الاشارة الى أن عدد مشتركي غرفة الرياض، الذين يحق لهم التصويت يبلغ 127832 ناخبا وناخبة، كأكبر رقم يسجل على مستوى الغرفة التجارية.
وكانت انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الـ18، قد انطلقت خلال الفترة 11 - 13 فبراير، عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار، حيث تنافس 57 مرشحا ومرشحة، منهم 42 من فئة التجار، و15 من فئة الصناع.
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