نائب عراقي: علاوي أكمل تشكيلة حكومته والإعلان عنها الأحد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty محمد علاوي مازال مرفوضا من الشارع العراقي

وقال رئيس كتلة "بيارق الخير" في مجلس النواب العراقي، محمد الخالدي، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي أكمل "كابينته الوزارية".

وأضاف الخالدي أن علاوي سيلعن عن تشكيلته الوزارية الأحد المقبل، وأنه سيقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بهذا التطور.

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وأشار رئيس كتلة "بيارق الخير" إلى أن رئيس الحكومة المكلف سيطلب من مجلس النواب عقد جلسة طارئة بغرض التصويت على التشكيلة الحكومية.

وأكد الخالدي وجود ضغط من بعض الكتل، لكنه أوضح أن هذا الضغط لن تؤثر على منح الثقة للحكومة المرتقبة في مجلس النواب.

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يشار إلى أن الرئيس العراقي كلف في الأول من فبراير الجاري، محمد علاوي، الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات، برئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة عبد المهدي التي استقالت أواخر نوفمبر الماضي.

وسارع علاوي إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين، الذي رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية.