الحكومة الموريتانية تصادق على إعادة هيكلة هيئة العلماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق مجلس الوزراء الموريتانى، الخميس، على بيان لإعادة هيكلة هيئة العلماء الموريتانيين. جاء ذلك في اجتماع الحكومة الموريتانية اليوم، برئاسة محمد ولد الشيخ الغزوانى، رئيس البلاد.

من جانبه، قال وزير الشؤون الإسلامية الداه ولد سيدى اعمر - فى مؤتمر صحفى مساء الخميس - إن البيان يهدف إلى السعى نحو وحدة العلماء، وتجسيد رؤية الرئيس حول العناية بعلماء البلاد، فضلا عن ضمان وجود هيئة قادرة على تنفيذ ما ورد فى البرنامج الانتخابى للرئيس من حيث تفكيك خطاب التطرف عن طريق الحوار والعناية بإذاعة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى بث العلم الشرعي، والرد على الشبهات التي يطلقها المتطرفون الغلاة والمارقون، وتقديم المشورة العلمية لهيئة الزكاة المزمع عقدها قريبا.

وبين أن الهيئة ستتكون من مجلس علمي أعلى يضم كبار علماء البلد من جميع أنحائه وأطيافه، ومكتب تنفيذي يضم من بين أعضائه لجنة لتسيير الهيئة بالتعاون مع الوزارة الوصية، ومجالس في كل المحافظات، ولجنة تسيير ومحاسبة يتم تعينها من قبل الوزارة برئاسة الأمين العام للهيئة ونوابه وإداريين.

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