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كورونا يهدد بأزمة دوائية في أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يهدد بأزمة دوائية في أوروبا

الجمعة 14 فبراير 2020

كورونا يهدد بأزمة دوائية في أوروبا

الخليج 365

حذَّر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، من أن تفشي فيروس كورونا الجديد قد يؤدي إلى نقص الأدوية في أوروبا، إذ إن إنتاج العديد من المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات الصيدلانية يتم في الصين. 

 

وقال شبان قبل اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفشي المرض: "بعض المكونات الفعالة للأدوية هنا في أوروبا تأتي من الصين على وجه الخصوص، وبالمصادفة من مقاطعة هوبي".

 

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وأضاف أن توقف الإنتاج الذي شوهد في الصناعات بأنحاء الصين يمكن أن يكون له تأثير متأخر غير متوقع على أوروبا.

 

ولفت إلى أن حاويات الشحن التي توصل المكونات الصيدلانية قد تستغرق ما يصل إلى 4 أسابيع للوصول إلى القارة.

 

ويحث شبان المفوضية الأوروبية على تحليل الوضع والتوصل إلى مقترحات لمعالجة هذه القضية.

 

كما يدعو إلى تنسيق أفضل لإجراءات الفحص الخاصة بكشف فيروس كورونا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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