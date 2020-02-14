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الرياض تؤكد وقوفها مع فلسطين وتنفي خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الخميس، أن المملكة العربية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها مع إسرائيل، مشددا على أن سياسة المملكة بشأن القضية الفلسطينية ثابتة.

ونفى الوزير السعودي في حديثه لقناة العربية ما تردد من انباء عن خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، مشيرا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان، موضحا ترحيب السعودية بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام، "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته"

 

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