أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها مع إسرائيل، مشددا على أن سياسة المملكة بشأن القضية الفلسطينية ثابتة.
ونفى الوزير السعودي في حديثه لقناة العربية ما تردد من انباء عن خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، مشيرا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان، موضحا ترحيب السعودية بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام، "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته"
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تؤكد وقوفها مع فلسطين وتنفي خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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