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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 1483

الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية وفاة 116 حالة اضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم الخميس 13 فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و 823 حالة جديدة.

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وقالت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 1483 على الأقل، وذلك مع إعلان هوبي عن 116 حالة وفاة أخرى.

وأعلنت اليابان يوم الخميس عن حالة وفاة جديدة على أراضيها، ما يجعلها الوفاة الثالثة خارج الصين.