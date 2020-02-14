وصلة ردح من هواوي ضد أمريكا: أنتم الجواسيس وليس نحن

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية لشركة هواوي الصينية أرشيفية لشركة هواوي الصينية

كتب- وكالات:

في ما يمكن اعتباره وصلة ردح ومعايرة، أصدرت شركة هواوي الصينية بيانا حاد اللهجة ترد فيه على اتهام الولايات المتحدة إياها بالتجسس.

وقالت هواوي إنها لا تملك القدرة على التجسس التي تدعيها الولايات المتحدة، وإن أمريكا نفسها لديها تاريخ طويل من التجسس على شبكات الهاتف.

واستندت هواوي إلى المعلومات التي فضحها إدوارد سنودن، عندما أكد أن الولايات المتحدة تصل سرًا إلى شبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وتتجسس على دول أخرى، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

كما استندت هواوي إلى التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع حول كيفية استخدام وكالة الاستخبارات المركزية CIA شركة متخصصة في التشفير للتجسس على أصدقائها قبل أعدائها.

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كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت نقلاً عن مسئولين أمريكيين قولهم: لدينا أدلة على أن هواوي لديها القدرة على الوصول سرًا إلى المعلومات الحساسة والشخصية في الأنظمة التي تبيعها في جميع أنحاء العالم.

وقالت هواوي إن مزاعم الولايات المتحدة ليست سوى ستار لحجب أعمالها التجسسية، فهي لا تلتزم بأي شكل من أشكال المنطق المقبول في مجال الأمان الإلكتروني.

وقال البيان: لم نصل أبدًا إلى شبكات الاتصالات بشكل سري، ولا نملك القدرة على ذلك، ومن الواضح أن صحيفة وول ستريت جورنال تدرك أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها تقديم أي دليل يدعم مزاعمهم، ومع ذلك اختارت تكرار الأكاذيب التي ينشرها المسئولون الأمريكيون.

وتابعت هواوي: نحن مجرد مورد للمعدات، ومن المستحيل وصولنا إلى شبكات العملاء دون إذن شركات الاتصالات، وليست لدينا القدرة على تجاوز شركات الاتصالات والتحكم في الوصول وأخذ البيانات من الشبكات دون اكتشاف ذلك من قبل جدران الحماية وأنظمة الأمان العادية، كما تعترف صحيفة وول ستريت جورنال بأن المسؤولين الأميركيين غير قادرين على تقديم أي تفاصيل محددة فيما يتعلق بالأبواب الخلفية.