20 مليون وظيفة في خطر.. الروبوتات قادمة

دبي - بواسطة محمد فارس © روبوت روبوت

كتب- وكالات:

قد تكون التكنولوجيا في خدمة البشرية، لكنها في الوقت نفسه قد تدمر مستقبل كثير من البشر، إذ قالت شركة أكسفورد للاقتصاد، العالمية المتخصصة في التنبؤ والتحليل الكمي، إن الروبوتات قد تحل محل 20 مليون وظيفة في مجال التصنيع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وأفاد التقرير إن نحو 8.5% من القوى العاملة في المصانع العالمية يمكن استبدالها بالروبوتات.

وحسب أكسفورد، فإن كل روبوت يدخل سوق العمل يحل محل 1.6 عامل صناعي. وتعد صناعة السيارات الأكثر تأثرا، فمنذ العام 2016، تعتمد في 43% من أعمالها على الروبوتات.

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وما يرجح كفة الروبوتات على البشر، أنها أقل تكلفة بسبب انخفاض تكاليف الآلات.

وفي الفترة بين عامي 2011 و 2016، انخفض متوسط سعر الروبوت العامل في المجال الصناعي بنسبة 11%.

وتستطيع الروبوتات تنفيذ العمليات الأكثر تطورًا، وتمتلك الصين وحدها 20% من الروبوتات الصناعية في العالم، وبحلول العام 2030 يمكن أن يصل عدد الروبوتات العاملة في الصين إلى نحو 14 مليون.

أما الجانب الإيجابي فإن زيادة الاعتماد على الروبوتات بحلول عام 2030 سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 5.3%، أو 4.9 تريليون دولار.