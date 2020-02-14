شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 11 متهمًا بأحداث الجنينة فى دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، والي غرب دارفور (غرب السودان) المكلف، القبض على 11 متهما فى أحداث مدينة الجنينة (عاصمة الولاية)، مشيرا إلى أنه يجرى الترتيب للقبض على أعداد أخرى من المتهمين الضالعين، فى الأحداث وترحيلهم إلى الخرطوم لتقديمهم للعدالة.

وكان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أفاد بمقتل 54 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين، وتشريد 40 ألف شخص، جراء أحداث العنف في مدينة "الجنينة"، التي اندلعت في شهر ديسمبر الماضي، وهى الأحداث التي أدانها مجلس الأمن الدولي.

وقال والي غرب دارفور المكلف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن حكومة الولاية وضعت خطة مُحكمة لعودة النازحين إلى أحد المعسكرات وإخلاء المؤسسات (التي آوتهم)، لتعود إلى مهامها في تقديم الخدمة للمواطن، وذلك بعد أن قامت الحكومة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة، بتوفير مقومات الحياة في المعسكر وتأمينه بقوة كافية تضمن بقاء واستقرار العائدين إليه.

وأضاف أن حكومته ستتخذ الإجراءات الحاسمة والقانونية ضد جهات تعمل على صناعة الرعب في المجتمع بتنفيذ جرائم منظمة تزعزع أمن وطمأنينة المواطن، لافتا إلى أن هناك مجموعات تُمارس الإرهاب والابتزاز ليلا ضد المواطنين في عدد من الأسواق بالمدينة، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ قرارا بإغلاق تلك الأسواق من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

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