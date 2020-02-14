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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الدولة: محمد بن زايد.. الشهم الأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحية اعتزاز وفخر لجنود الوطن المخلصين العائدين للديار من اليمن، بعد أن أدوا الواجب والأمانة.
وأكد سموه في رائعة شعرية جديدة استخدم فيها اسم «سليط»، وعنوانها «الجنود المخلصين»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «بوخالد» الشهم الأمين، وأن دولة الإمارات تمضي على نهج الكبار الذين أسسوا الدولة ووضعوها على نهج التوحد والازدهار.
وقال سموه، إن الوطن يفخر بتضحيات أبنائه العائدين بعد أن أدوا الواجب، وشرفوا بلادهم بأفعالهم الخيرة وخدمتهم لوطنهم ليل نهار، مؤكداً سموه أننا نحمد الله على أنهم عادوا للوطن سالمين بالغنائم والعلا والانتصار، بعد أن رفعوا راية العزة، راية الإمارات المتحدة المزدهرة.
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