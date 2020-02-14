عمار بن حميد: نتعامل مع استراتيجيات استشراف المستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن اختيار عنوان «التحول نحو الإعلام الرقمي» للدورة الأولى لمنتدي عجمان للإعلام الرقمي، جاء متماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، للمساهمة في تطوير منظومة الاتصال والتحول الرقمي، وتعزيز آفاق الارتقاء عبر برامج عمل حقيقية وخطط طموحة.

قال سموه: «حرصنا في حكومة عجمان، من خلال تنظيم هذا المنتدى، على التعامل مع استراتيجيات استشراف المستقبل، والتوجه نحو التحول الرقمي والمعرفي، وتمكين المؤسسات الإعلامية للتعامل مع معطيات الإعلام الرقمي العالمي الجديد، ومواكبة التنافس والاستفادة من التطور في منظومة الاتصال والإعلام الرقمي، والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الإعلامية الحديثة لزيادة الوعي بأهمية الإعلام ودوره في نشر ثقافة التعرف، ومتابعة الأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال حضور سموه الدورة الأولى من منتدى عجمان للإعلام الرقمي 2020، والذي نظمته مدينة عجمان الإعلامية الحرة اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للإذاعة تحت شعار «التحول نحو الإعلام الرقمي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بفندق فيرمونت عجمان.

وشدد سموه على أهمية التواصل والحوار بين المسؤولين والجمهور عبر قنوات الاتصال، وخاصة الإذاعية منها، ومناقشة القضايا الحياتية بشفافية، وتهيئة البيئة المناسبة من خلال إزالة كافة المعوقات بين الجانبين، والتركيز على مصلحة المجتمع وخدمة الإنسان بشكل عام، والتعامل بإيجابية مع وسائل الإعلام، وتطبيق أفضل المعايير للتواصل بين كافة الأطراف، وعرض دراسات متخصصة ليكون المنتدى بمثابة مرجع موثوق للتجارب المحلية والإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في أن يخرج المشاركون في المنتدى بتوصيات وقرارات تساعد وتسهم بالارتقاء الإعلامي بشكل عام، والوصول إلى مستويات غير مسبوقة في رضا المجتمع بشكل عام.

وشهد انطلاق المنتدي الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات الإعلامية ورؤساء ومديري ومسؤولي الدوائرالحكومية والمسؤولين.

ويأتي المنتدى في إطار مواكبة المتغيرات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وكيفية الاستفادة منها لتطوير منظومة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي، كما يتم استعراض أهم رؤى المستقبل، وتحديات الإعلام الرقمي؛ بهدف الارتقاء بالمنظومة الإعلامية.

واستعرض المنتدى أهم المتطلبات الاستراتيجية المستقبلية، وفق أفضل المنهجيات الإعلامية، واستراتيجيات استشراف مستقبل الإعلام والتحديات المستقبلية، وكيفية إدارة الاتصال والإعلام الرقمي المؤسسي، في ظل تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز استراتيجيات المعرفة والابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، ومحمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، الفائزين بجائزة عجمان للإعلام الرقمي 2020 والتي جاءت دعماً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم «اليونيسكو» في احتفالاتها بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي تزامن مع انعقاد المنتدى، وتتبلور حول إبراز أفضل الإنجازات للإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، ودعم دور الإعلام الرقمي في توفير مناخ يُسهم في عملية التنمية الاجتماعية وعملية البحث والبناء معاً، وتسليط الضوء على أبرز الاستراتيجيات للإعلام الرقمي الهادف، وممارسات التميز في صياغة مستقبل الإعلام، في إطار تكريم أفضل المبادرات التي ساهمت في تطوير تنافسية التوجه الإعلامي الاستراتيجي، وبما يتواكب مع أهداف تنافسية المنطقة.

وكرم سموه أيضاً شيخة النعيمي ووالدتها بجائزة خاصة مقدمة من مدينة عجمان الإعلامية الحرة.

كما كرم سموه الرعاه الاستراتيجيين للمنتدى، وهم اتصالات، والقيادة العامه لشرطة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة عجمان.

وتلقى سموه في نهاية حفل افتتاح المنتدى درعاً تذكارية من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، تكريماً له على تشريفه وحضوره هذا المنتدى، ودعمه المتواصل لأنشطة وفعاليات منطقة عجمان الإعلامية الحرة.

(وام)