المري يتوج فريق شرطة دبي A بجائزة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

توج اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي A، بطلاً للنسخة الثانية من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، بعد أن حقق أعلى مجموع في النقاط العام ضمن المسابقات الخمسة طوال أيام التحدي، وحقق فريق شرطة دبي 198 نقطة، ليفوز بجائزة المركز الأول 70 ألف دولار.

فيما جاء فريق فيتايز الروسي في المركز الثاني بمجموع 193 نقطة، وحصل على جائزة 30 ألف دولار، وأخيراً حل فريق سوبر البيلاروسي في المركز الثالث بمجموع 185 نقطة، ليفوز بجائزة 20 ألف دولار.

وكان 46 فريقاً قد تنافسوا في التحدي ممثلين 26 دولة من مختلف دول العالم، ضمن خمسة مسابقات، هي: المسابقة التكتيكية لإنقاذ رهينة، وتحدي إنقاذ ضابط مصاب، بالإضافة إلى الهجوم السريع، ومسابقة البرج، وتحدي الموانع.

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والتقى اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على هامش منافسات التحدي، مع قادة الفرق المشاركة، مؤكداً أن مخرجات النسخة الثانية من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية كانت نوعية بكل المقاييس، مضيفاً أن العائد من تنظيم التحدي متمثل في حجم الفائدة المعرفية، والاحتكاك المباشر بمختلف المدارس والقوى المتخصصة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، مشيراً إلى أن فرق شرطة دبي لديها من القدرات والإمكانيات ما يؤهلها لأن تكون مدرسة ذات طابع وفكر خاص بها، وذلك نتيجة سنوات العمل الطويلة، والمشاركات العديدة في الكثير من الملتقيات والبطولات المشابهة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية.

وقال اللواء المري، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمنافسات التحدي كانت حافزاً كبيراً ووساماً تعتز به القيادة العامة لشرطة دبي، إن رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحدي الفرق التكتيكية، يعكس الرؤية الطموحة للدولة، وسعيها المستمر لقيادتنا الرشيدة، لتتبوأ الأجهزة الأمنية والشرطية مراكز ريادية على مستوى العالم، وهو ما ينعكس على مؤشرات الشعور بالأمن والطمأنينة والثقة بكفاءة الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط منافسات التحدي الخامس في اليوم الختامي من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020؛ حيث فاز فريق أوزباكستان بالمركز الأول بزمن وقدره 4:57:55 دقيقة، ليفوز بجائزة وقدرها 5000 دولار، فيما جاء فريق فيتايز الروسي في المركز الثاني بزمن وقدره 5:00:26 دقيقة لينال جائزة قدرها 3000 دولار، وحل فريق روس من جمهورية الشيشان في المركز الثالث بزمن وقدره 5:38:18 دقيقة؛ حيث حصل على جائزة مالية بقيمة 2000 دولار.