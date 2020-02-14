نتنياهو يستعين بـ«صفقة القرن» لضم الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرعت جرافات الاحتلال «الإسرائيلي»، صباح أمس، بشق طريق استيطاني جديد يربط تجمعات استيطانية تقع جنوبي مدينة نابلس، بمنطقة غور الأردن. والطريق الاستيطاني يصل طوله إلى 8 كلم، ويهدف إلى ربط المستوطنات الواقعة في نابلس بمنطقة الغور، ما يعني ربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وفتح طريق جديدة خاصة بالمستوطنين.

في الأثناء، شارك موظفو مديرية الأوقاف في طوباس، في وقفة احتجاجية ضد القرار «الإسرائيلي» بضم غور الأردن، في منطقة المالح بالأغوار الشمالية. وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: «إننا الآن في مرحلة خطرة تحتاج إلى تكاتف الجهود، والوحدة، والبدء بالعمل على تعزيز المواطنين في الأغوار المستهدفة». وأضاف: إن الكل الفلسطيني أجمع على موقف القيادة الفلسطينية الثابت، الرافض ل«صفقة القرن» وقرار الاحتلال بضم الأغوار.

وفي خطوة جديدة نحو فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة، أعلنت ما تُسمى «سلطة الطاقة الإسرائيلية» توسيع شبكة الكهرباء؛ لخدمة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة.

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وتعمل «إسرائيل» منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «صفقة القرن»، في جميع الاتجاهات؛ لتنفيذ ما ورد في بنودها؛ وهي: «تطبيق السيادة «الإسرائيلية» على جميع مناطق ونفوذ المستوطنات القائمة في الضفة مع تواصل جغرافي يربط ما بين معظم هذه المستوطنات بما يشمل 97% من المستوطنين، وأن المستوطنات المعزولة التي تؤوي ال3% المتبقية ستكون مرتبطة بشبكة مواصلات من الأنفاق والجسور يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حصراً». وقال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية «أريج» سهيل خليلية: إن خطة الكهرباء التي وضعتها «إسرائيل» ليست عشوائية؛ بل تأخذ بعين الاعتبار زيادة المستوطنين المتوقعة على مدار الثلاثين عاماً المقبلة؛ حيث تشتمل على إنشاء خطوط ضغط عال، ومراوح، وحقول ألواح شمسية، ومحطات للطاقة، بميزانية تقدر بأكثر من مليار دولار.

وهدمت سلطات الاحتلال، منزلاً في حي الثوري بالقدس المحتلة، يعود للمواطن إياد شويكي؛ لإقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال مكان المنزل.

وقال الشويكي: إنه تسلم إخطاراً بعدم دخول أرضه مطلقاً، وإخلائها خلال يومين، وإخراج معداته الخاصة الموجودة في الأرض؛ وذلك بعد أن تم هدم منزله الذي يؤوي 6 أفراد من عائلته إضافة له ولزوجته.

(وكالات)